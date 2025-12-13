Schaatser Stolz wint ook de 1000 meter in een baanrecord

HAMAR (ANP) - Jordan Stolz heeft ook de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijd in Hamar gewonnen. De 21-jarige Amerikaan verbeterde het baanrecord van Joep Wennemars in het Vikingskipet in Hamar (1.07,63).

Stolz boekte zijn 43e zege in de wereldbeker. Sven Kramer nam afscheid met 42 overwinningen in de wereldbeker. Kjeld Nuis eindigde als derde (1.08,25), vlak achter de Pool Damian Zurek (1.08,21).

Nuis kreeg het voordeel van de arbiter. Hij maakte een valse start en leek bij zijn tweede poging ook te snel te bewegen, maar mocht toch verder.

"Ik ben echt megablij", zei hij voor de camera van de NOS. "Ik deed gisteren na de 1500 meter hier het licht uit en sliep pas om half drie. Ik had nergens op gehoopt, maar ben de beste Nederlander. Dit is een grote grap." Jenning de Boo (1.08,28) werd vierde en Tim Prins moest genoegen nemen met een zevende plaats (1.08,86).