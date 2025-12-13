ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Stolz wint ook de 1000 meter in een baanrecord

Sport
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 15:15
anp131225082 1
HAMAR (ANP) - Jordan Stolz heeft ook de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijd in Hamar gewonnen. De 21-jarige Amerikaan verbeterde het baanrecord van Joep Wennemars in het Vikingskipet in Hamar (1.07,63).
Stolz boekte zijn 43e zege in de wereldbeker. Sven Kramer nam afscheid met 42 overwinningen in de wereldbeker. Kjeld Nuis eindigde als derde (1.08,25), vlak achter de Pool Damian Zurek (1.08,21).
Nuis kreeg het voordeel van de arbiter. Hij maakte een valse start en leek bij zijn tweede poging ook te snel te bewegen, maar mocht toch verder.
"Ik ben echt megablij", zei hij voor de camera van de NOS. "Ik deed gisteren na de 1500 meter hier het licht uit en sliep pas om half drie. Ik had nergens op gehoopt, maar ben de beste Nederlander. Dit is een grote grap." Jenning de Boo (1.08,28) werd vierde en Tim Prins moest genoegen nemen met een zevende plaats (1.08,86).
loading

POPULAIR NIEUWS

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

im-07043757

AI-gadgets zijn nu waardeloos – maar dat gaat snel veranderen

226941085_l

Tegenslag is goed voor je

index4ada

'Spookdeeltjes' van de zon veroorzaken verborgen kettingreactie in de aarde

137379265_m

Paar glazen wijn per week? Zelfs dat verhoogt je risico op kanker

Loading