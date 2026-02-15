Van Es en Verbaandert winnen in Monaco met wegrecords 5 kilometer

MONACO (ANP) - Atlete Diane van Es heeft in Monaco de internationale wegrace over 5 kilometer gewonnen in een Nederlands record van 14 minuten en 33 seconden. De 26-jarige hardloopster bleef slechts één seconde verwijderd van de beste tijd ooit gelopen door een Europese atlete op deze afstand. Die staat met 14.32 op naam van de Italiaanse Nadia Battocletti.

De Europese atletiekfederatie moet die tijd nog erkennen als Europees record, waardoor Van Es nog altijd officieel de Europees recordhoudster is met 14.39. Die tijd liep ze vorig jaar in Monaco.

Van Es, winnares van het zilver op de 10.000 meter bij de EK van 2024, won de wegrace in het prinsdom met ruime voorsprong op de Belgische Jana Van Lent, die een Belgisch record van 14.48 noteerde. De derde plaats was voor de Sloveense Klara Lukan (15.04).

Mannen

Bij de mannen was er ook Nederlands succes op de 5 kilometer. Tim Verbaandert won in Monaco in 13.24 en hij scherpte het Nederlands record aan met twee seconden. Verbaandert pakte het record af van Niels Laros, die vorig jaar in Monaco 13.26 had gelopen. Het Europees record op deze afstand is met 12.57 in handen van de Fransman Jimmy Gressier.

Juan Zijderlaan eindigde als tweede, vier seconden achter Verbaandert (13.28). De Fransman Valentin Gondouin werd derde in 13.29.