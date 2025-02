Schaatsster Beune derde op 3000 meter in Milwaukee

MILWAUKEE (ANP) - Joy Beune is bij de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee als derde geëindigd op de 3000 meter. De 25-jarige wereldkampioene allround was op de Amerikaanse schaatsbaan met 3.55,86 langzamer dan Francesca Lollobrigida uit Italië en de Noorse Ragne Wiklund.

Beune, die een week eerder in Calgary de 5000 en 1500 meter had gewonnen, moest in haar rit buigen voor Wiklund die in het tweede deel van de race langszij kwam en de rit won in 3.54,86. De Noorse was echter net langzamer dan Lollobrigida die in de rit tegen Marijke Groenewoud 3.54,73 neerzette.

Groenewoud werd met 3.58,09 vijfde. Merel Conijn zette met 4.00,76 de achtste tijd neer. In 't Hof werd twaalfde met 4.01,86.

In het klassement van de wereldbeker over de 3000 en 5000 meter gaat Beune aan de leiding met 210 punten voor Wiklund (206).