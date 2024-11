Schaatsster Beune pakt ook op 3000 meter brons in Nagano

NAGANO (ANP) - Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Nagano ook op de 3000 meter brons gepakt. De 25-jarige schaatsster eindigde met 4.04,60 als derde achter winnares Ivanie Blondin uit Canada en Ragne Wiklund uit Noorwegen. Beune had een dag eerder ook al brons gepakt op de 1500 meter.

Blondin won in 4.03,76. Wiklund reed dezelfde tijd als Beune, maar was in duizendsten van een seconde sneller.

Marije Groenewoud werd zesde met 4.05,13. Ze bleef in de slotrit Sanne in 't Hof net voor. Die werd zevende met 4.06,14. Merel Conijn zette de elfde tijd neer met 4.08,52. Elisa Dul moest genoegen nemen met de vijftiende plaats met 4.12,91.