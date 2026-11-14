Schaatsster Daleman beëindigt lange zegereeks Kok op 500 meter

BEIJING (ANP) - Schaatsster Angel Daleman heeft na tweeënhalf jaar de zegereeks van Femke Kok beëindigd op de 500 meter. De olympisch en wereldkampioene kwam bij de wereldbekerwedstrijd in Beijing niet verder dan de tweede plek in 37,49, de 19-jarige Daleman won in 37,37 en Suzanne Schulting behaalde brons (37,70). Daleman won vrijdag ook al voor het eerst de 1000 meter.

Kok (26) kwam als eerste in actie van de kanshebbers en reed de tot dan toe beste tijd, maar was niet tevreden. Na haar zesde plek op de 1000 meter vrijdag gaf de schaatsster van Reggeborgh al aan niet in de beste vorm te verkeren. Ze kampte afgelopen zomer onder meer met een motivatiegebrek na haar succesvolle Olympische Spelen, waar ze ook zilver behaalde op de 1000 meter.

Daleman was sneller dan twee weken geleden bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen, toen ze 37,41 reed. Kok noteerde toen nog 36,97.

Kok was sinds februari 2024 ongeslagen op de 500 meter. Zondag staat nog een tweede 500 meter op het programma. Jutta Leerdam en Miho Takagi, de nummers 2 en 3 van de afgelopen Olympische Spelen op de kortste afstand, zijn er niet meer bij.