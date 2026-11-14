Record spoorwegen China: 4,13 miljard passagiers in 10 maanden

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese staatsspoorwegen hebben in de eerste tien maanden van dit jaar een recordaantal passagiers vervoerd. Volgens het Chinese ministerie van Transport ging het om in totaal 4,13 miljard passagiers. Dat is een stijging van 4,7 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Gemiddeld reden er in de afgelopen tien maanden dagelijks 11.670 treinen, wat een toename van 5 procent is. De Chinese spoorwegen zijn de capaciteit aan het vergroten om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar treinreizen. Buitenlanders waren in die periode goed voor 22,5 miljoen trips. Dat is een stijging van een derde ten opzichte van vorig jaar.

De Chinese spoorwegen hadden eind vorig jaar een totale lengte van 165.000 kilometer, waarvan ruim 50.000 kilometer aan hogesnelheidslijnen. Daarmee heeft China het grootste hogesnelheidsnetwerk ter wereld.

De Chinese staatsspoorwegen zijn bezig met verdere uitbreiding van het netwerk. In 2030 zou dat moeten uitgroeien tot een totale lengte van 180.000 kilometer, met 60.000 kilometer aan hogesnelheidslijnen. Daarnaast wil China ook meer vracht over het spoor gaan vervoeren.