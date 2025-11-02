Schaatsster Groenewoud opnieuw de beste op de massastart

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de massastart geworden. De wereldkampioene op het onderdeel was bij de NK afstanden na zestien ronden de beste van een trio met haar twee ploeggenoten Bente Kerkhoff en Merel Conijn op de plaatsen twee en drie.

Eerder had Jorian ten Cate de Nederlandse titel op de massastart bij de mannen gepakt. Hij won in de sprint voor titelverdediger Bart Hoolwerf en Luc ter Haar.

De twee Nederlandse deelnemers aan de massastart in de wereldbeker worden geselecteerd door bondscoach Rintje Ritsma. De eerste wereldbekerwedstrijd is van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City.