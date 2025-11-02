ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatsster Groenewoud opnieuw de beste op de massastart

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 18:17
anp021125103 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de massastart geworden. De wereldkampioene op het onderdeel was bij de NK afstanden na zestien ronden de beste van een trio met haar twee ploeggenoten Bente Kerkhoff en Merel Conijn op de plaatsen twee en drie.
Eerder had Jorian ten Cate de Nederlandse titel op de massastart bij de mannen gepakt. Hij won in de sprint voor titelverdediger Bart Hoolwerf en Luc ter Haar.
De twee Nederlandse deelnemers aan de massastart in de wereldbeker worden geselecteerd door bondscoach Rintje Ritsma. De eerste wereldbekerwedstrijd is van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City.
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

Loading