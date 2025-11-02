ECONOMIE
Keniaan Kipruto wint marathon New York na fotofinish

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 18:17
anp021125105 1
NEW YORK (ANP) - De Keniaan Benson Kipruto heeft met minimaal verschil de marathon van New York gewonnen. Hij rende na 42,195 kilometer samen met zijn landgenoot Alexander Mutiso door het finishlint. De fotofinish wees uit dat hij 0,16 seconde sneller was. Beide atleten kregen een tijd van 2.08.09 achter hun naam.
Voor Kipruto was het al zijn vierde zege in een major marathon. Hij won ook in Tokio (2024), Chicago (2022) en Boston (2021). Op de Olympische Spelen van Parijs behaalde hij het brons.
Kipruto en Mutiso waren duidelijk de sterkste lopers in de wedstrijd, die na 25 kilometer ontbrandde. De grote kopgroep dunde geleidelijk uit en de twee Kenianen bleven vooraan over. Kipruto leek in de laatste meters weg te lopen van Mutiso, maar die perste er nog een eindsprint uit waarin hij net tekortkwam.
Titelverdediger Abdi Nageeye stapte uit na ongeveer 30 kilometer. De Keniaanse hardlooplegende Eliud Kipchoge kwam pas als zeventiende over de meet in 2.14.36.
