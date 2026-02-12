ECONOMIE
Schaatsster Groenewoud vervangt Kerkhoff op 5000 meter op Spelen

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:26
anp120226115 1
CORTINA (ANP) - Marijke Groenenwoud vervangt Bente Kerkhoff op de 5000 meter op de Spelen van Milaan. TeamNL meldt de aanpassing omdat Kerkhoff last van haar rug heeft. Merel Conijn is donderdag de andere Nederlandse schaatsster op de 5000 meter in het Milano Speed Skating Stadium.
"Het is Bente tijdens een training in haar rug geschoten", licht haar coach Arjan Samplonius toe. "In overleg met de medische staf trekken we haar uit voorzorg terug, zodat ze nog van waarde kan zijn voor de ploegenachtervolging en de massastart."
De 5000 meter begint donderdag om 16.30 uur.
