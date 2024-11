Schaatsster Groenewoud wint massastart, Dul wordt derde

NAGANO (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbeker in Nagano de massastart gewonnen. De 25-jarige Friezin won na zestien ronden de sprint van Ivanie Blondin uit Canada. Land- en teamgenote Elisa Dul sprintte naar het brons.

Groenewoud, al tweevoudig wereldkampioene op de massastart, positioneerde zich in de laatste bocht goed achter de Canadese en was vervolgens sneller in de sprint. Het is de tweede gouden medaille deze dag voor Groenewoud. Ze won eerder met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong de ploegachtervolging.

Regerend wereldkampioene op de massastart, Irene Schouten, ontbrak in Nagano. De drievoudig olympisch kampioene is gestopt.