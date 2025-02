Schaatsster Groenewoud wint na 1500 meter ook 3000 meter op NK

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud heeft bij de NK afstanden in Heerenveen na de 1500 meter ook de 3000 meter gewonnen. De 26-jarige Friezin van AH-Zaanlander was met een persoonlijk record van 3.55,84 sneller dan ploeggenote Merel Conijn en Joy Beune.

Groenewoud had een dag eerder op de 1500 meter haar eerste nationale afstandstitel gewonnen. Op de 3000 meter werd ze een jaar eerder ook al Europees kampioene.

Conijn werd met een persoonlijk record van 3.56,69 tweede. Beune bleef in de slotrit met 3.59,40 Sanne in 't Hof net voor. Die werd vierde met 4.00,36.

De eerste drie schaatssters hebben zich geplaatst voor de WK afstanden in maart in Hamar. Irene Schouten, die vorig jaar de wereldtitel op de 3000 meter veroverde, ontbreekt daar. De drievoudig olympisch kampioene is inmiddels gestopt.