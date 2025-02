Fors meer steunaanvragen in Washington na ontslagrondes Trump

WASHINGTON (ANP) - De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om bureaucratie aan te pakken en duizenden overheidsmedewerkers te ontslaan, hebben geleid tot een forse stijging van het aantal werkloosheidsaanvragen in Washington. Sinds Trump president is hebben bijna 4000 mensen in de stad een uitkering aangevraagd, volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

In totaal zijn er in de eerste zes weken van het nieuwe jaar bijna 7000 aanvragen ingediend, wat ongeveer 55 procent meer is dan in de zes weken daarvoor. Die aantallen kunnen nog verder oplopen naarmate de plannen van Trump vorderen, berichtte de Amerikaanse zakenzender CNBC.

De taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Elon Musk heeft inmiddels, in opdracht van de president, bij verschillende overheidsinstanties ingegrepen en ambtenaren naar huis gestuurd. Het doel is een slanker en efficiënter overheidsapparaat te creëren. Washington had in december al een van de hoogste werkloosheidspercentages van het land, met 5,5 procent.