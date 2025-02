Schaatsster Groenewoud wint nationale titel op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de nationale titel op de 1500 meter veroverd. De 26-jarige rijdster van AH-Zaanlander bleef met een tijd van 1.53,99 titelverdedigster Joy Beune nipt voor. Antoinette Rijpma-de Jong werd derde.

Beune versloeg in de slotrit Rijpma-De Jong met een tijd van 1.54,08, maar was op de finish 0,09 seconde langzamer dan Groenewoud. Rijpma-De Jong was met 1.54,58 sneller dan Angel Daleman. De 17-jarige schaatsster greep met de vierde plaats in 1.55,89 naast een WK-ticket.

De eerste drie schaatssters kwalificeren zich ook op deze afstand voor de WK afstanden die in maart plaatsvinden in het Noorse Hamar.