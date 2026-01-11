Schaatsster Hoogendoorn pakt EK-zilver op 1000 meter

TOMASZOW MAZOWIECKI (ANP) - Schaatsster Chloé Hoogendoorn heeft bij de EK afstanden in Polen zilver gegrepen op de 1000 meter. De 21-jarige Zuid-Hollandse moest met 1.16,34 de titel laten aan Nikola Zdrahalova uit Tsjechië, die won in 1.16,06. Isabel Grevelt pakte brons.

Grevelt mocht starten door het afzeggen van haar landgenote Anna Boersma. Ze moest in de eerste rit in haar eentje rijden en kwam tot 1.16,37. Naomi Verkerk bleef daar met 1.16,41 net boven. Ze eindigde daardoor net naast het podium op de vierde plaats. Hoogendoorn was wel een fractie sneller dan Grevelt en Verkerk, maar zag in de laatste rit Zdrahalova alsnog onder die tijd duiken.

Hoogendoorn won een dag eerder brons op de 1500 meter. Grevelt had eerder een bronzen medaille overgehouden aan de 500 meter.