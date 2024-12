Schaatsster Kok bij NK sprint snelste op eerste 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij het NK sprint de eerste 500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene op de 500 meter was met een tijd van 37,39 sneller dan Jutta Leerdam en Dione Voskamp.

Isabel Grevelt, de winnares van het vorige NK sprint in februari, werd met 39,05 negende.

Leerdam reed haar rit tegen olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting. Op de eerste 100 meter was Schulting sneller, maar Leerdam had een beter rondje en was met 37,74 0,21 seconden sneller, maar ruim langzamer dan Kok. Schulting kwam tot de vierde tijd van 37,98. Voskamp was met 37,95 net iets sneller.

Officiële wedstrijd

Voor de 24-jarige Kok is het NK sprint de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen. Door een virusinfectie miste de regerend wereldkampioen op de 500 meter het begin van het schaatsseizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden in Japan en China.

De schaatssters rijden later zaterdag nog de 1000 meter.