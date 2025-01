Schaatsster Kok wint bij EK sprint ook tweede 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij het EK sprint ook de tweede 500 meter op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene op de 500 meter was met 37,53 de snelste voor de Poolse Kaja Ziomek-Nogal en Jutta Leerdam en Suzanne Schulting, die beiden 37,96 reden.

Kok, die de eerste 500 meter had gewonnen in 37,58, reed opnieuw tegen Ziomek-Nogal. Ze bleef de Poolse, die finishte in 37,65, nipt voor.

Titelverdedigster Leerdam nam het opnieuw op tegen landgenote Schulting. Beide schaatssters hadden dezelfde opening en ook dezelfde eindtijd.

De schaatssters sluiten het EK sprint in Thialf later zaterdag af met de tweede 1000 meter.