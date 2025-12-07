ECONOMIE
Schaatsster Kok wint ook vijfde wereldbekerwedstrijd op 500 meter

Sport
door anp
zondag, 07 december 2025 om 14:53
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen ook de vijfde 500 meter van het seizoen gewonnen. De 25-jarige Friezin was met 37,00 sneller dan landgenotes Jutta Leerdam (tweede) en Marrit Fledderus (derde). Leerdam eindigde in 37,36 en Fledderus kwam tot 37,53.
Kok won eerder de vier wedstrijden over 500 meter in Salt Lake City en Calgary. In Salt Lake City verbeterde ze het wereldrecord tot 36,09.
Angel Daleman kwam in haar rit tegen de Canadese Béatrice Lamarche tot 37,68. De 18-jarige schaatsster werd daarmee zesde. Anna Boersma eindigde met 37,93 als tiende.
