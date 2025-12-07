ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser De Boo raakt ook baanrecord 500 meter kwijt aan Stolz

Sport
door anp
zondag, 07 december 2025 om 15:21
anp071225072 1
HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij de wereldbeker in Heerenveen de zege op de 500 meter moeten laten aan Jordan Stolz. De Amerikaanse schaatser won na de 1500 en 1000 meter ook de 500 meter in Thialf in een nieuw baanrecord van 33,90. De Boo moest met 34,10 genoegen nemen met het zilver. Wataru Morishige uit Japan pakte met 34,30 het brons.
Stolz had een iets snellere opening dan De Boo en bleef in zijn rit na de tweede buitenbocht Morishige ruim voor. Hij dook onder het oude baanrecord van De Boo van 33,98. De Amerikaan had afgelopen zaterdag al het baanrecord op de 1000 meter van De Boo overgenomen.
Sebas Diniz schaatste met 34,53 de negende tijd. Stefan Westenbroek was terug in de A-groep en kwam tot 34,75. Dat was goed voor de vijftiende plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Loading