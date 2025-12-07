Schaatser De Boo raakt ook baanrecord 500 meter kwijt aan Stolz

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij de wereldbeker in Heerenveen de zege op de 500 meter moeten laten aan Jordan Stolz. De Amerikaanse schaatser won na de 1500 en 1000 meter ook de 500 meter in Thialf in een nieuw baanrecord van 33,90. De Boo moest met 34,10 genoegen nemen met het zilver. Wataru Morishige uit Japan pakte met 34,30 het brons.

Stolz had een iets snellere opening dan De Boo en bleef in zijn rit na de tweede buitenbocht Morishige ruim voor. Hij dook onder het oude baanrecord van De Boo van 33,98. De Amerikaan had afgelopen zaterdag al het baanrecord op de 1000 meter van De Boo overgenomen.

Sebas Diniz schaatste met 34,53 de negende tijd. Stefan Westenbroek was terug in de A-groep en kwam tot 34,75. Dat was goed voor de vijftiende plaats.