Schaatsster Schulting ruim aan de leiding na eerste dag NK sprint

Sport
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 16:56
anp280226153 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Suzanne Schulting heeft haar leiding op de NK sprint in Heerenveen uitgebouwd met de winst op de eerste 1000 meter. De 28-jarige Schulting was eerder op zaterdag ook al de beste op de eerste 500 meter.
Schulting schaatste op de eerste 1000 meter naar een persoonlijk record van 1.13,81. Pien Smit (1.14,40) en Marrit Fledderus (1.14,73) werden respectievelijk tweede en derde.
Fledderus volgt Schulting in het klassement na de eerste dag op 0,61 seconde. Smit staat derde op 0,95 seconde. De tweede 500 meter en 1000 meter staan zondag op het programma.
Op het NK sprint voor vrouwen zijn twee tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Femke Kok hoeft zich niet te kwalificeren. Jutta Leerdam was ook aangewezen maar heeft haar seizoen beëindigd.
