Getuigen: explosie en rook op bekende 'Palm' in Dubai

DUBAI (ANP/AFP) - Getuigen hebben een explosie gehoord bij de Palmeilanden in Dubai, een bekende locatie in de stad. Daar zou rook zijn opgestegen bij een hotel.

Volgens een van de getuigen reden ambulances naar de plek van de explosie. Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen, maar Iran voert momenteel vergeldingsaanvallen uit na zelf te zijn bestookt door Israël en de VS.

De strijd zorgt in de regio voor grote onrust. In Abu Dhabi konden burgers tientallen raketten door de lucht zien vliegen. In Qatar sloegen mensen op de vlucht na een explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een neergehaald projectiel.