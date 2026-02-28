ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Getuigen: explosie en rook op bekende 'Palm' in Dubai

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 16:53
anp280226152 1
DUBAI (ANP/AFP) - Getuigen hebben een explosie gehoord bij de Palmeilanden in Dubai, een bekende locatie in de stad. Daar zou rook zijn opgestegen bij een hotel.
Volgens een van de getuigen reden ambulances naar de plek van de explosie. Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen, maar Iran voert momenteel vergeldingsaanvallen uit na zelf te zijn bestookt door Israël en de VS.
De strijd zorgt in de regio voor grote onrust. In Abu Dhabi konden burgers tientallen raketten door de lucht zien vliegen. In Qatar sloegen mensen op de vlucht na een explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een neergehaald projectiel.
loading

POPULAIR NIEUWS

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

anp280226033 1

Hackers zetten voor derde dag op rij klantgegevens Odido online (hier kan je zien of je er bij staat)

Loading