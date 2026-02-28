ECONOMIE
Schaatsster Schulting wint 500 meter op NK sprint

Sport
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 15:55
anp280226145 1
HEERENVEEN (ANP) - Suzanne Schulting heeft de eerste 500 meter van het NK sprint gewonnen. Ze finishte na 37,24 seconden in ijsstadion Thialf en was sneller dan Marrit Fledderus (37,39) en Isabel Grevelt (37,73).
Op het NK sprint voor vrouwen zijn twee tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Femke Kok hoeft zich niet te kwalificeren. Jutta Leerdam was ook aangewezen maar heeft haar seizoen beëindigd.
Schulting combineerde het langebaanschaatsen met het shorttracken op de Winterspelen in Milaan.
