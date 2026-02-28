Bijeenkomst Malieveld wordt feest door mogelijke dood Khamenei

DEN HAAG (ANP) - De demonstratie in Den Haag tegen het Iraanse regime verandert in een feest sinds er zaterdagmiddag steeds meer berichten komen dat ayatollah Ali Khamenei bij een van de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten is gedood. Dat nieuws verspreidt zich snel op het Malieveld, ziet een ANP-verslaggever. De mensen zijn uitzinnig van blijdschap en vallen elkaar emotioneel in de armen.

Er wordt gedanst en een polonaise gehouden. "Iran, Iran, Iran" klinkt het, bedankjes gaan richting de hemel.

Het overlijden van Khamenei is nog niet zeker, de berichten zijn onbevestigd. Anonieme bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er "steeds meer tekenen" van zijn dood zijn. Israël zei eerder dat Khamenei doelwit van de aanvallen was en op satellietbeelden was te zien dat het terrein van zijn huis is geraakt. Onbekend is of hij daar was of waar hij nu is.