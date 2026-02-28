ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijeenkomst Malieveld wordt feest door mogelijke dood Khamenei

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 15:48
anp280226144 1
DEN HAAG (ANP) - De demonstratie in Den Haag tegen het Iraanse regime verandert in een feest sinds er zaterdagmiddag steeds meer berichten komen dat ayatollah Ali Khamenei bij een van de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten is gedood. Dat nieuws verspreidt zich snel op het Malieveld, ziet een ANP-verslaggever. De mensen zijn uitzinnig van blijdschap en vallen elkaar emotioneel in de armen.
Er wordt gedanst en een polonaise gehouden. "Iran, Iran, Iran" klinkt het, bedankjes gaan richting de hemel.
Het overlijden van Khamenei is nog niet zeker, de berichten zijn onbevestigd. Anonieme bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er "steeds meer tekenen" van zijn dood zijn. Israël zei eerder dat Khamenei doelwit van de aanvallen was en op satellietbeelden was te zien dat het terrein van zijn huis is geraakt. Onbekend is of hij daar was of waar hij nu is.
loading

POPULAIR NIEUWS

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

anp280226033 1

Hackers zetten voor derde dag op rij klantgegevens Odido online (hier kan je zien of je er bij staat)

anp270226174 1

Trump oppert 'vriendelijke overname' van Cuba

Loading