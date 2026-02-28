Schaatsster Veen wint 500 meter op NK allround

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Meike Veen heeft de 500 meter van het NK allround gewonnen. Ze finishte na 38,88 in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Marijke Groenewoud eindigde met een minieme achterstand als tweede (38,88), vlak voor Jade Groenewoud (38,95).

De vrouwen schaatsen later op zaterdag nog de 3000 meter. Op het NK allround voor vrouwen zijn geen tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud zijn al zeker van deelname.

De mannen rijden dit weekend ook het NK allround. Ook het NK sprint wordt zaterdag en zondag in Heerenveen afgewerkt.