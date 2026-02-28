Schaatser Hollaar wint 500 meter op NK allround

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Louis Hollaar heeft de 500 meter van het NK allround gewonnen. Hij finishte na 36,16 in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Ties van Seumeren eindigde als tweede (36,19) en Jur Veenje reed de derde tijd (36,83).

Bij de vrouwen ging de zege op de kortste afstand naar Meike Veen (38,88). Marijke Groenewoud eindigde met een minieme achterstand als tweede (38,88), vlak voor Jade Groenewoud (38,95).

De vrouwen schaatsen later op zaterdag nog de 3000 meter en de mannen de 5000 meter. Op het NK allround voor vrouwen zijn geen tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud zijn al zeker van deelname.

Bij de mannen kwalificeert de winnaar zich voor het WK. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt hoeven zich niet te plaatsen. Ook het NK sprint wordt zaterdag en zondag in Heerenveen afgewerkt.