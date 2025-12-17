ECONOMIE
Schaatsster Wüst geëerd met Carrièreprijs op Sportgala

Sport
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 21:51
anp171225183 1
ARNHEM (ANP) - Schaatsster Ireen Wüst heeft tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. Die oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een sporter met buitengewone verdiensten voor de Nederlandse sport.
Wüst schaatste in haar carrière een enorme erelijst bij elkaar. De nu 39-jarige Brabantse is de enige sporter ter wereld die op vijf opeenvolgende Olympische Winterspelen een individuele gouden medaille won. Met in totaal zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles is ze de succesvolste Nederlandse olympiër ooit.
Wüst veroverde ook nog eens zeven wereldtitels allround, vijf Europese titels allround en vijftien keer goud op de WK afstanden.
"De betekenis van Ireen Wüst voor de Nederlandse sport overstijgt de medaillespiegel en haar prestaties op het ijs. Met haar werklust, nuchtere kijk en openheid over thema's als mentale gezondheid bij sporters is ze een rolmodel voor velen", luidt het juryrapport. Ze kreeg de bijbehorende award uit handen van oud-profvoetballer Ruud Gullit, die de Carrièreprijs vorig jaar kreeg.
