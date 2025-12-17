ECONOMIE
Daar zijn ze weer: Amsterdams corps schorst leden na seksistisch gedicht

Samenleving
door Redactie
woensdag, 17 december 2025 om 21:51
bijgewerkt om woensdag, 17 december 2025 om 22:12
anp171225182 1
Onder Amsterdamse studenten gaat een seksistisch sinterklaasgedicht rond waarin respectloos en met naam en toenaam wordt gerijmd over vrouwelijke leden van de corporale studentenvereniging ASC/AVSV. De verantwoordelijke leden zijn daarvoor geschorst, laat rector Quirine Postma van ASC/AVSV woensdagavond weten.
De teksten in het gedicht gaan over specifieke vrouwen en zijn seksueel en denigrerend. Het gedicht zou volgens het AD eindigen met een zin waarin staat dat de vrouwen uit het betreffende dispuut "hartstikke leuk" zijn, zolang ze maar seksueel beschikbaar zijn voor het dispuut dat het gedicht schreef. Postma beschrijft de rijmen als "respectloos, gewelddadig en seksistisch".
De schorsing van de verantwoordelijke leden wordt pas opgeheven nadat de leden een coachingstraject hebben gevolgd bij een "externe expert", aldus Postma. "Tijdens dit traject zal uitgebreid worden stilgestaan bij de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor slachtoffers."
