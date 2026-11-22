OBIHIRO (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben in de tweede wereldbekerwedstrijd in Japan naast de zege gegrepen op de ploegenachtervolging. Het team met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn was met 2.59,80 langzamer dan het team uit Rusland. China pakte het brons.

Irina Salnikova, Ksenia Korzjova en Anastasiia Semenova wonnen in 2.58,30.

De Nederlandse schaatssters hadden de eerste wereldbekerwedstrijd op de ploegenachtervolging in Beijing gewonnen.