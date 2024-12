Schaker Carlsen gediskwalificeerd om dragen spijkerbroek op WK

NEW YORK (ANP/RTR/DPA) - De Noorse schaker Magnus Carlsen is gediskwalificeerd op het WK snelschaken in New York omdat hij weigerde zijn spijkerbroek om te ruilen voor een nette pantalon. De aanvoerder van de wereldranglijst kreeg ook nog een boete van 200 dollar.

De mondiale schaakbond FIDE bracht na het incident een verklaring naar buiten waarin staat dat het dragen van een spijkerbroek volgens de kledingvoorschriften verboden is. "De dresscode is al jaren van kracht en bij alle spelers bekend", aldus de FIDE.

Carlsen, die al jarenlang het snelschaken domineert en vorig jaar zijn titels 'rapid' en 'blitz' prolongeerde, reageerde nogal laconiek. "Ik ben te oud om me hier druk over te maken", vertelde de Noor na afloop. "Ik heb er niet bij stilgestaan en dat ook gezegd. Het was geen onwil, maar ik kreeg te horen dat ik me voor de volgende ronde moest omkleden. Dat heb ik uit principe geweigerd. Als de bond het zo wil spelen, dan speel ik het ook hard en ga ik nu lekker naar een plek waar het warmer is dan hier in New York."