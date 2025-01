Schakers Carlsen en Nepomnjasjtsji winnen samen WK

NEW YORK (ANP) - Schakers Magnus Carlsen en Jan Nepomnjasjtsji hebben samen het WK blitz op hun naam geschreven. Ze besloten bij een stand van 3,5 tegen 3,5 niet meer verder te spelen.

"We zijn moe en nerveus", zei Carlsen na de wedstrijd. "Sommige mensen zullen hier vrede mee hebben en anderen weer niet. Maar het is zoals het is." De Noor won de eerste twee partijen, maar verloor vervolgens tweemaal van zijn Russische tegenstander. De laatste drie partijen eindigden in remise.

Carlsen zat met een spijkerbroek achter het schaakbord. Eerder in de week leverde hem dat op de WK rapid een uitsluiting op vanwege het overtreden van de kledingvoorschriften, maar inmiddels had hij daar met de internationale schaakbond FIDE een akkoord over bereikt.