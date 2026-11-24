GENÈVE (ANP) - De eerste partij in de schaaktweekamp om de wereldtitel tussen titelverdediger Dommaraju Gukesh uit India en uitdager Javokhir Sindarov uit Oezbekistan is geëindigd in remise. Na 38 zetten deelden beide grootmeesters in de Zwitserse stad Genève het punt.

De 20-jarige Gukesh is sinds 2024 de regerend wereldkampioen. Hij versloeg Ding Liren uit China in de vorige tweekamp om de wereldtitel. De eveneens 20-jarige Sindarov won in april het Kandidatentoernooi, waarin de Nederlandse grootmeester Anish Giri als tweede eindigde.

De tweekamp in Genève gaat over maximaal veertien partijen klassiek schaken. Wie het eerst 7,5 punten heeft, is de wereldkampioen.