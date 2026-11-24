Het vriest, je hebt haast en je krabt snel een rondje vrij in de voorruit. De buitenspiegels laat je zitten. Twee minuten later is de ruit aan de binnenkant weer wit. Zo'n ochtend kan je ruim €500 kosten. De politie waarschuwt deze week dat slecht zicht door je ruiten een boete van €320 oplevert. Voor een bevroren spiegel of achterruit betaal je €190.

Politie Haringvliet sprak de waarschuwing uit, en Rijnmond bracht het bericht dinsdag naar buiten. Ook Headliner Rotterdam nam het over. Volgens die berichtgeving is je auto pas klaar om te rijden als alle ruiten vrij zijn van ijs en van condens.

€320 voor de voorruit, ook als die alleen beslagen is

Rijd je met heel slecht zicht door sneeuw, ijzel of een beslagen ruit, dan betaal je €320. Daar komt €9 administratiekosten bij. Die boete geldt niet alleen voor de voorruit. Omroep Brabant meldt dat ook de voorste zijruiten vrij moeten zijn, en dat condens net zo telt als ijs.

Een kijkgaatje is dus niet genoeg. Kun je wel recht vooruit kijken maar zie je links en rechts weinig, dan heb je volgens de regels nog steeds onvoldoende zicht.

Spiegel, achterruit of camera vergeten? Dat kost €190

Bij een bevroren zijspiegel of achterruit is de boete lager: €190. Heeft je auto een achteruitrijcamera, dan moet die volgens Omroep West ook ijsvrij zijn. Krab je de spiegels wel maar vergeet je de camera, dan kun je toch die €190 krijgen.

Vergeet ook je kenteken niet. Is de kentekenplaat door ijs of sneeuw niet goed te lezen, dan krijg je een aparte boete van €190.

Ruit en spiegels samen: ruim €500

Waarom je ruit na het krabben opnieuw beslaat

Ook na het krabben ben je niet klaar. De politie zegt dat je moet controleren of de ruiten niet opnieuw beslaan door de warmte in de auto. Vaak gebeurt dat juist op het moment dat je wilt wegrijden.

Wat er dan gebeurt, is hetzelfde als bij een beslagen raam thuis. Waterdamp in de lucht raakt koud glas en wordt weer vloeibaar. Zo ontstaan kleine druppeltjes. In de auto komt dat vocht vooral van jezelf: je adem, natte schoenen en een natte jas. Zet je de verwarming aan, dan komt de warme, vochtige lucht tegen ruiten die nog ijskoud zijn. Hoe het bij ramen in huis zit, lees je in ons stuk Vorst tot -5 deze week en ijs aan de binnenkant van je raam? Dat ligt minder aan het weer dan je denkt.

Zo krijg je de ruit snel helder

De ANWB raadt aan om de airco aan te zetten, ook in de winter. Zet hem eerst op de recirculatiestand en schakel daarna over op de gewone ontwaseming. De airco haalt vocht uit de lucht, zodat de ruit snel weer helder wordt. Heb je geen airco, zet dan de verwarming op de hoogste stand en richt de blazers op de voorruit.

Is de ruit helder, zet de airco of verwarming dan niet meteen uit. Allianz Direct adviseert om ze tijdens het rijden op een lagere stand te laten staan. Anders kan de ruit opnieuw beslaan. Ook schoon glas helpt: op een vettige binnenkant ontstaat sneller condens.

Minder krabben de volgende ochtend

Een ijsdeken of speciale voorruitbescherming zorgt dat er minder ijs op je ruit komt. Bij een dun laagje ijs heb je meestal genoeg aan een krabber en de verwarming. Na regen of sneeuw kun je het ijs eerst losmaken met de geribbelde kant van de krabber, of met ontdooispray.

Krab de achterruit niet terwijl de achterruitverwarming aanstaat, want de ruit kan dan barsten. Kijk ook of je ruitenwissers niet zijn vastgevroren. Zitten ze vast, tik ze dan voorzichtig los.

Een bon is niet het enige risico. Rijnmond herinnert aan een ongeluk in Rotterdam, jaren geleden. Een bestuurder zag door bevroren ruiten een vrouw niet, en zij moest naar het ziekenhuis.

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