Schilder levert beste wereldjaarprestatie kogelstoten

APELDOORN (ANP) - Jessica Schilder heeft bij indoorwedstrijden in het Omnisport van Apeldoorn de beste prestatie van dit jaar geleverd bij het kogelstoten. De wereldkampioene kwam in haar vierde van zes pogingen tot een afstand van 20,49 meter. Ze passeerde de Canadese Sarah Mitton op de wereldranglijst van dit jaar, die een afstand van 20,22 meter heeft staan.

Schilder beleefde vorig jaar een topseizoen met eerst de Europese indoortitel in Apeldoorn in een Nederlands record van 20,69 meter, vervolgens zilver op de WK indoor in het Chinese Nanjing en als hoogtepunt de wereldtitel outdoor in Tokio. De Volendamse hoopt op een nieuwe piek bij de WK indoor in maart in Torun (Polen).

Jorinde van Klinken deed ook mee aan het kogelstoten in Apeldoorn. De winnares van WK-zilver bij het discuswerpen eindigde achter Schilder als tweede met 18,14 meter. Daarmee voldeed ze niet aan de limiet voor de WK indooratletiek, die staat op 18,90 meter.