Man aangehouden die onbedoeld toegang kreeg tot politiedocumenten

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 16:23
anp130226185 1
RIDDERKERK (ANP) - De politie heeft donderdag een man aangehouden in Ridderkerk die onbedoeld toegang had gekregen tot politiedocumenten. Hij werd opgeroepen deze documenten terug te geven, maar gaf daaraan geen gehoor. Daarop is hij aangehouden wegens computervredebreuk.
De 40-jarige man uit Ridderkerk had zich bij de politie gemeld, omdat hij beelden zou hebben die relevant zouden zijn in een lopend politieonderzoek. Een agent besloot de man een link te sturen waarmee hij de beelden kon uploaden. Maar door een vergissing werd aan hem een link gestuurd waarmee hij kon downloaden. Hierop besloot de verdachte zich vertrouwelijke politiedocumenten toe te eigenen.
De politie sommeerde hem te stoppen en de documenten terug te geven. De man zei dat alleen te doen "als hij er iets voor terug zou krijgen". Hierop werd hij donderdagavond rond 19.00 uur door de politie aangehouden in zijn woning aan de Prinses Beatrixstraat. De politie heeft de documenten terug en denkt niet dat ze verder zijn verspreid.
