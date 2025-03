Schilder stoot kogel op EK indoor in Apeldoorn naar goud

APELDOORN (ANP) - Jessica Schilder heeft haar favorietenrol bij het kogelstoten op de EK indooratletiek in Apeldoorn bekrachtigd met de gouden medaille. De 25-jarige atlete uit Volendam stootte in Omnisport de 4 kilo zware kogel naar haar eerste Europese indoortitel met een afstand van 20,69 meter. Dat is een Nederlands record en de verste stoot ter wereld van dit jaar.

De titel voegt ze bij de twee Europese titels outdoor, die ze al in bezit heeft. Schilder eindigde afgelopen zomer op de Spelen van Parijs als zesde in de olympische finale.

Het zilver was voor de Duitse olympisch kampioene Yemisi Ogunleye met 19,56. De Portugese Auriol Dongmo won brons met 19,26. Jorinde van Klinken, die vorig jaar op de EK in Rome het zilver won bij het kogelstoten, eindigde in de finale als achtste met 18,41.