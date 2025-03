Vloon deelt goud polsstokhoogspringen met Griek op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Menno Vloon is boven zichzelf uitgestegen bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. De 30-jarige Zaankanter verraste met de gouden medaille bij het polsstokhoogspringen. Hij zweefde naar een hoogte van 5,90 meter, onder zijn Nederlands record van 5,96 meter. Het is ook zijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap.

Vloon moest het goud delen met de Griek Emmanouil Karalis, die evenveel pogingen nodig had voor de hoogte van 5,90. De twee tikten allebei de lat eraf op 5,95.

Vloon is al jaren de beste in eigen land, getuige zijn veertien Nederlandse titels. Hij kan ook mee met de wereldtop, maar slaagde er tot zondag in Apeldoorn nooit in echt uit te blinken op een EK, WK of Olympische Spelen. Vaak haalde hij zelfs de finale niet. Op de Olympische Spelen van Parijs haalde hij wel de finale, maar daarin eindigde hij als elfde.

Na de NK indoor sprak Vloon resoluut uit dat hij op de EK over de 6 meter zou springen. Die belofte loste hij niet in. Hij plaatste zich wel foutloos voor de finale, waar de strijd om de medailles open lag door het ontbreken van de Zweed Armand Duplantis. De Zweedse wereldrecordhouder sloeg de EK indoor over.