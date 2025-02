Bisschops en Afrifa sprinten naar Nederlandse titels 60 meter

APELDOORN (ANP) - Minke Bisschops en Elvis Afrifa hebben bij de NK indooratletiek in Apeldoorn de titels op de kortste sprint veroverd.

Bisschops won de finale van de 60 meter bij de vrouwen in 7,20 seconden. Dat was exact de limiet voor de EK indoor die over twee weken worden gehouden in Omnisport Apeldoorn. Het was haar eerste Nederlandse titel bij de senioren. Isabel van den Berg eindigde als tweede in 7,24, Marije van Hunenstijn finishte als derde in 7,35.

Afrifa klokte in de finale van de mannen een kampioenschapsrecord van 6,61 en bleef daarmee één honderdste boven de EK-limiet. Hij staat waarschijnlijk hoog genoeg op de Europese ranking om alsnog een startbewijs te bemachtigen. Afrifa kroonde zich vorige zomer al tot Nederlands kampioen op de 100 meter (in 10,18). Taymir Burnet sprintte in 6,67 naar het zilver, Joris van Gool pakte het brons in 6,70.