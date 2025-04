Schulting kiest richting Spelen voor langebaanschaatsen

MILAAN (ANP) - Suzanne Schulting richt zich in aanloop naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Milaan op het langebaanschaatsen. Dat meldt de Friezin, die vele successen vierde als shorttrackster, via schaatsbond KNSB.

"Ik wilde me aanvankelijk op beide disciplines proberen te kwalificeren voor Milaan, maar dat past qua periodiseren, pieken en de verschillende wedstrijden in de aanloop simpelweg niet samen", aldus Schulting, die haar trainings- en wedstrijdprogramma komend seizoen volgt bij Team Essent onder leiding van Jac Orie.

Schulting maakte de keuze na gesprekken met onder anderen de ervaren sportbestuurder Charles van Commenée. De drievoudig olympisch kampioene shorttrack werkte graag samen met bondscoach Jeroen Otter en had minder met diens opvolger Niels Kerstholt. "De gesprekken met Charles heb ik als erg zinvol ervaren. Het is fijn dat ik mijn ideeën en wensen kon delen met iemand van buiten de schaatssport", zegt Schulting.