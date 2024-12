Schulting rijdt dit seizoen geen shorttrackwedstrijden meer

UTRECHT (ANP) - Schaatsster Suzanne Schulting komt dit seizoen niet meer in actie in shorttrackwedstrijden. De 27-jarige drievoudig olympisch kampioene richt zich op de langebaan, om haar enkel te ontlasten. Ze brak het gewricht op het WK in maart.

"Ik heb met pijn in het hart deze keuze gemaakt, want de liefde voor shorttrack zit diep en zal ook niet verdwijnen. Maar het is op dit moment voor mijn enkel beter om alleen maar langebaan te rijden", zei Schulting via schaatsbond KNSB. "Bij shorttrack komt er vooral in de bochten heel veel druk op je enkels te staan. Bij langebaanschaatsen is dat veel minder het geval, dus die trainingen kon ik wel gewoon blijven doen."

Schulting reed onlangs wereldbekerwedstrijden langebaan op de 500 en 1000 meter in Azië. Ze won zilver op de 500 meter in Beijing en pakte goud op de teamsprint, met Angel Daleman en Michelle de Jong.