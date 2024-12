Trump: val Assad-regime is onvriendelijke overname door Turkije

PALM BEACH (ANP/RTR/AFP) - De val van het Syrische regime van Bashar al-Assad is een "onvriendelijke overname door Turkije", zei de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump maandag tijdens een persconferentie op zijn landgoed Mar-a-Lago.

"Ik denk dat Turkije heel slim is", zei Trump. "Turkije heeft een onvriendelijke overname gedaan, zonder dat daarbij veel levens verloren zijn gegaan." De Republikein noemde Assad "een slager, voor wat hij kinderen heeft aangedaan".

Volgens Trump ligt de toekomst van Syrië in de handen van Turkije, een bondgenoot van de Verenigde Staten. Turkije steunde verschillende rebellenbewegingen die tijdens de burgeroorlog in opstand kwamen tegen Assad. Het land heeft militaire aanvallen uitgevoerd in Syrië en heeft gezegd dat het bereid is om gewapende steun te leveren aan de nieuwe leiders. Ankara heeft als topprioriteit in Syrië het verslaan van Koerdische Syriërs genoemd, een doel dat door de nieuwe machthebbers wordt gesteund.