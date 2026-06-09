Serena Williams maakt comeback met zege in dubbelspel op Queen's

LONDEN (ANP/AFP) - Serena Williams heeft haar comeback in het internationale tenniscircuit gemaakt met een overwinning in het dubbelspel. De 44-jarige Amerikaanse won in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen's in Londen met de 19-jarige Canadese Victoria Mboko van de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland: 7-6 (2) 6-2.

Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële tennispartij. Ze had toen 23 grandslamtitels in het enkelspel en veertien titels in het dubbelspel op haar naam staan. In 2023 kreeg ze een tweede dochter.

Williams en Mboko kwamen meteen op een break voorsprong, maar Williams leverde haar tweede opslagbeurt in, waardoor het weer 4-4 werd. In de tiebreak wisten Williams en Mboko alsnog de setwinst te grijpen. In de tweede set won het Amerikaans/Canadese koppel twee keer de opslagbeurt van Melichar-Martinez/Routliffe. Williams serveerde de wedstrijd vervolgens uit.

Plezier

"Het was heel leuk. Ik heb zo veel plezier gehad met Victoria", reageerde Williams na afloop. "Ik had hier ook nog nooit eerder gespeeld. Er was hier altijd alleen een mannentoernooi. Het voelt heel speciaal om op zo'n iconische plek te spelen."

Williams had ook een simpele verklaring waarom ze weer op de baan stond. "Ik had niets beters te doen", reageerde ze. "Ik werd het thuiszitten een beetje beu en mijn kinderen zijn vrij van school voor de zomer, dus waarom niet?"

Tijdens het persmoment van afgelopen zondag had de Amerikaanse al aangegeven dat een reden voor haar rentree was dat haar kinderen haar konden zien spelen. Williams doet na het toernooi van Queen's in ieder geval ook nog mee aan het grastoernooi van Berlijn.