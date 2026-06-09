Rabo verwacht geen verdere stijging huizenprijzen meer dit jaar

De prijsstijging van bestaande koopwoningen op de krappe huizenmarkt vlakt in de rest van dit jaar af tot nul, verwachten economen van RaboResearch. Dat komt volgens hen deels doordat de economische omstandigheden zijn verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten vergeleken met de voorspellingen van eerder dit jaar.

De economische groei valt lager uit en de inflatie loopt op. Dat heeft volgens woningmarkteconoom Carola de Groot van RaboResearch gevolgen voor de huizenmarkt. "Door de hogere inflatie en toenemende inflatierisico's stijgen de kapitaalmarktrentes naar verwachting verder. Deze zijn op hun beurt bepalend voor de hypotheekrentes en dat drukt de leenruimte van huishoudens", legt ze uit. De waarschijnlijk sterkere stijging van de lonen dan eerder gedacht is niet genoeg om te compenseren voor het effect van de hogere rentes, voegt ze daaraan toe. Dat drukt de vraag naar koopwoningen.

De economen denken dat de huizenprijzen over heel 2026 met 2,8 procent stijgen en in 2027 met 2 procent. Daarmee koelt de woningmarkt volgens hen duidelijk af vergeleken met de afgelopen jaren.

Opleveringen

Verder verwacht RaboResearch dat het aantal opleveringen van nieuwe huizen dit jaar nog stijgt, maar daarna terugvalt. "Hardnekkige knelpunten, zoals lange doorlooptijden, netcongestie en het stikstofdossier, blijven de sector parten spelen", zegt De Groot. De effecten van de hogere hypotheekrente door de oorlog in het Midden-Oosten komen daar volgens haar bovenop. Ook voorziet ze dat de bouwproductie verder onder druk komt te staan doordat de bouwkosten oplopen door de stijgende inflatie. "Dat kan het lastiger maken om projecten financieel rond te rekenen."

Door het afnemen van de verkoopgolf van voormalige huurwoningen en minder nieuwbouw neemt de krapte op de markt volgend jaar weer wat toe. Wel blijft de prijsstijging volgens De Groot beperkt vanwege de hogere rentes en de aanhoudende economische onzekerheid.