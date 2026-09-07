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Shelton verslaat Tsitsipas, treft Alcaraz in kwartfinale US Open

Sport
door anp
maandag, 07 september 2026 om 8:57
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tennisser Ben Shelton treft in de kwartfinale van de US Open titelverdediger Carlos Alcaraz. Shelton, de nummer 8 van de plaatsingslijst, rekende in zijn partij uit de vierde ronde overtuigend af met de Griek Stefanos Tsitsipas. Hij won in drie sets: 6-2 6-3 6-4.
De Spanjaard Alcaraz, die in New York zijn eerste toernooi speelt na een polsblessure, won in de vierde ronde van de Amerikaan Tommy Paul (6-4 6-3 6-4).
Shelton was in de eerste ronde van het grandslamtoernooi van New York verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tallon Griekspoor. De 23-jarige Amerikaan toonde dit jaar al zijn vorm door vier toernooien op zijn naam te schrijven. Hij bereikte al eens de halve finales van de US Open; dat was in 2023.
Shelton kende weinig mededogen met Tsitsipas. Hij stond geen enkel breakpoint toe, sloeg elf aces en scoorde op 83 procent van zijn eerste service.
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