Shinhama beëindigt met zege op 500 meter ongeslagen reeks Stolz

Schaatser Jordan Stolz is bij de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee verslagen op de tweede 500 meter. De regerend wereldkampioen werd in een rechtstreeks duel geklopt door de Japanner Tatsuya Shinhama, die won in 34,14. Stolz, die tot dusverre dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden op de 500, 1000 en 1500 meter had gewonnen, werd tweede met 34,19. De Canadees Laurent Dubreuil werd met 34,35 derde.

Jenning de Boo had gehoopt degene te zijn die Stolz zou verslaan. De 21-jarige Groninger, die dit seizoen al meerdere keren tweede werd achter Stolz, kwam tot 34,53 en werd tiende. Daarmee was hij ook niet de beste Nederlander. Merijn Scheperkamp werd vijfde met 34,41. Sebastian Diniz zevende met 34,45.

Stefan Westenbroek reed met 34,59 de dertiende tijd. Mats van den Bos werd op op op negentiende met 35,12.