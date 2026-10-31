Shorttracker Van 't Wout herstelt fout met goud op 1500 meter

MONTREAL (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft op overtuigende wijze de 1500 meter gewonnen bij de wedstrijden uit de World Tour in Montreal. De olympisch kampioen op deze afstand maakte daarmee zijn fout op de 500 meter goed, toen hij in de finale in de laatste bocht Teun Boer onderuit schaatste en zijn landgenoot daarmee een zekere zege ontnam.

Van 't Wout voelde kennelijk nog schaamte over die fout, want hij vierde zijn overwinning ingetogen. De Nederlander controleerde de 1500 meter en gaf de concurrentie geen kans een aanval op de koppositie te doen. De Canadees Felix Roussel eindigde als tweede en de Japanner Shogo Miyata werd derde.

Van 't Wout schreef een week eerder bij de World Tour in Vancouver alle drie de individuele afstanden op zijn naam: de 500, 1000 en 1500 meter.