NS: hou ook maandag rekening met hinder door de sneeuw

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 14:58
anp040126086 1
UTRECHT (ANP) - De NS waarschuwt reizigers ook maandag rekening te houden met vertragingen. Het winterweer zal dan ook nog zorgen voor hinder in de treindiensten. "Al valt nu niet te voorspellen waar precies", zegt een woordvoerder.
Een probleem voor het treinverkeer zijn wissels die door bevriezing vastlopen. Plan de reis kort van tevoren en hou de reisplanner in de gaten, adviseert de woordvoerder.
Dit weekend waren er meerdere verstoringen en vertragingen in het treinverkeer door de weersomstandigheden.
