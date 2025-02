Shorttrackers pakken goud op gemengde aflossing

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben goud gewonnen op de gemengde aflossing van een wedstrijd in de World Tour in Milaan. Teun Boer, Jens van 't Wout en Xandra en Michelle Velzeboer waren de snelste in het Mediolanum Forum, waar volgend jaar ook de olympische medailles worden verdeeld.

Canada eindigde als tweede, voor Japan. Italië kwam als tweede over de finish, maar die ploeg kreeg een straf en eindigde daardoor als vierde.

De Nederlandse vrouwen pakten zaterdag goud op de aflossing. Teun Boer, Itzhak de Laat, Daan Kos en Jens van 't Wout wisten zich niet voor de finale te plaatsen. De mannenploeg voor de aflossing kreeg een penalty voor het hinderen van China bij een wissel.