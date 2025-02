Deze landen geven het meest uit aan defensie: Europees land sterk in opkomst

De Amerikanen, de Russen en de Chinezen, het zijn de big spenders op het oorlogstoneel, maar daar kwamen afgelopen jaar de Duitsers bij: voelt Europa nu echt de hete adem in de nek?

Volgens cijfers van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies, heeft de uitzonderlijke toewijzing van fondsen aan het Duitse leger, de zogenaamde 'Sondervermögen', het land gekatapulteerd naar de top 5. Duitsland komt na de Verenigde Staten, China en Rusland en voor het Verenigd Koninkrijk op de lijst, met een uitgave van omgerekend 86 miljard dollar aan zijn leger vorig jaar.

Hoewel China en Rusland hun militaire uitgaven de afgelopen tien jaar drastisch hebben verhoogd, halen ze het bij lange na niet bij de Verenigde Staten. De militaire uitgaven in dat land bedroegen in 2024 bijna 1 biljoen dollar, wat meer is dan China en Rusland samen, zelfs als we hun uitgaven aanpassen voor koopkracht.

China is 's werelds op een na grootste militaire spender met 235 miljard dollar in 2024, ver achter de Verenigde Staten. Rusland komt op de derde plaats met 146 miljard dollar.

Hier zie je de hele lijst. Het verschil met de VS blijft inderdaad enorm, maar Europese landen komen wel langzaam omhoog.

Bron: Statista