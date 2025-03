Shorttrackers rijden wereldrecord op WK bij mixed relay

PEKING (ANP) - De Nederlandse shorttrackers Jens van 't Wout, Teun Boer, Xandra en Michelle Velzeboer hebben op de WK bij de mixed relay in Peking een nieuw wereldrecord gereden. Het viertal reed het record op de 2 kilometer in de kwartfinales in een tijd van 2 minuten en 35.339 seconden. Het oude record (2.35.427) was sinds vorig jaar in handen van de Canadese ploeg.

Nederland hoopt op de WK in de mixed relay, de gemengde aflossing met vrouwen en mannen, een medaille te veroveren. Op zaterdag staan de halve finales op het programma. De finale van de mixed relay is op zondag in Peking gepland.