Schaatssters prolongeren wereldtitel op ploegachtervolging

HAMAR (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben hun wereldtitel op de ploegachtervolging geprolongeerd. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud waren bij de WK afstanden in Hamar met een tijd van 2.56,09 ruim sneller dan Japan (2.58,55) en Canada (3.00,74).

Beune en Groenewoud werden vorig jaar wereldkampioen met Irene Schouten. Het jaar ervoor bij de WK in Heerenveen werd hetzelfde trio gediskwalificeerd. Voor Antoinette Rijpma-de Jong is het de vierde wereldtitel op dit onderdeel. De Nederlandse schaatssters wonnen de ploegachtervolging, die sinds 2005 wordt verreden, in totaal acht keer.

Voor Beune is het op deze WK haar tweede gouden medaille. Ze won donderdag de 3000 meter.