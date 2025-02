Tennisser De Minaur na zege op Bellucci weer in finale Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Alex de Minaur heeft evenals vorig jaar de finale bereikt van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De als derde geplaatste tennisser uit Australië rekende in de halve finales in twee sets af met de Italiaan Matteo Bellucci: 6-1 6-2. De partij in Ahoy duurde iets langer dan een uur.

De 25-jarige De Minaur won in iets meer dan een halfuur de eerste set na twee breaks met 6-1. In het tweede bedrijf kreeg de Australiër te maken met een iets fellere Bellucci, maar hij wist de veel fouten makende Italiaan weer twee keer een servicegame afhandig te maken en won met 6-2.

De Minaur staat zondag in de finale tegenover de winnaar van de andere halve finale tussen de als eerste geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz en de Pool Hubert Hurkacz. De Minaur verloor vorig jaar de finale in Rotterdam van de Italiaan Jannik Sinner.

Voor Bellucci kwam er een einde aan een sterke serie optredens in Rotterdam. Hij wist zich via de kwalificaties naar het hoofdschema te werken en schakelde daarin de topspelers Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas uit.